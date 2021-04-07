Народный фронт составил топ-10 мест в России с самой большой протяженностью неотремонтированных теплотрасс

В антирейтинг вошли Ярославская, Волгоградская области, Алтайский край и другие российские регионы. В ноябре Общероссийский народный фронт посчитал, что на трубах с изношенной изоляцией могут греться более 180 тыс. котов. После этого более 30% повреждений было устранено, а общественники обновили рейтинг населенных пунктов с самой большой протяженностью оголенных участков труб и составили точные карты повреждений, которые передали чиновникам для ремонта.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что населенные пункты Республики Коми в антирейтинг не вошли. Но это не означает, что с изоляцией наружных труб отопления в регионе нет проблем, наоборот — их не меньше, чем в других регионах, отметили общественники.

Топ-10 мест в России с самой большой протяженностью неотремонтированных теплотрасс выглядит так:

1 место: Ярославская область, г. Переславль-Залесский – 5050 м.

2 место: Ярославская область, Тутаевский район, пос. Константиновский – 2500 м.

3 место: Волгоградская область, г. Волгоград – 2180 м.

4 место: Алтайский край, г. Барнаул – 2175 м.

5 место: Пермский край, г. Пермь – 2000 м.

5 место: Хабаровский край, г. Хабаровск – 2000 м.

6 место: Брянская область, г. Брянск – 1950 м.

7 место: Красноярский край, г. Красноярск – 1700 м.

8 место: Республика Крым, г. Саки – 1500 м.

8 место: Челябинская область, г. Челябинск – 1500 м.

В осенне-зимний период активисты ОНФ провели ежегодный мониторинг «С теплом – труба», в ходе которого выявили более 100 км поврежденных теплотрасс в 65 субъектах России (более 100 муниципалитетов). Единицей измерения износа общественники назначили замерзших котов, которые могут греться зимой на таких теплотрассах. Расчет велся исходя из того, что среднестатистическому коту нужно около 30 см для комфортного пребывания на трубе.

После подведения итогов мониторинга муниципалитеты приступили к ремонту проблемных участков.

Так, в Республике Коми в рамках мониторинга ОНФ «С теплом — труба» на сегодняшний день отремонтированы порядка 130 м теплотрасс в Сыктывкаре, Эжвинском и Сыктывдинском районах. В частности, приведены в порядок теплосети у детских садов № 13, 14, 112 и школы № 43 в Сыктывкаре.

«За наружные трубы отвечают ресурсоснабжающие организации. Проводить своевременный ремонт изоляции, а также постоянно следить за состоянием коммуникаций – это для компаний затраты, поэтому они порой не спешат с ремонтом. Эксперты ОНФ в Коми считают, что к контролю состояния теплокоммуникаций в муниципалитетах должны подключиться местные власти. Предложение об этом общественники направили в муниципалитеты», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

Мониторинг «С телом – труба» проводится ежегодно, главная цель – выявить участки теплотрасс с нарушенной изоляцией, из-за чего в домах жителей еле теплые батареи. Благодаря оперативным ремонтам в 14 тысячах домов и социальных учреждений по всей России стало теплее.

«Но этого недостаточно, нужна планомерная, системная работа по содержанию трубопроводов, чтобы не выкидывать деньги на ветер. Хорошо изолированная труба экономит деньги жителей, бизнеса, государства и энергетиков. Это очевидно, но, несмотря на это, мы каждый год фиксируем десятки километров трубопроводов, обогревающих улицы городов. Мы продолжим наш мониторинг. Наступила весна, и властям самое время заняться ремонтом теплотрасс, а котики, которых мы использовали в качестве единицы измерения, будут греться от солнечных лучей», – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

ОНФ направляет обращения в органы власти, муниципалитеты, плотно взаимодействует с мэриями и региональными министерствами ЖКХ, а если не получается, то и с прокуратурой и другими надзорными органами, чтобы добиться тепла в домах наших жителей, добавил Бичаев.

Народный фронт призывает жителей обращаться в региональные отделения ОНФ, теплоснабжающие организации и муниципалитеты с информацией о поврежденной изоляции теплотрасс около своих домов.