Управление Росгвардии по Республике Коми приглашает юных жителей принять участие в творческом конкурсе «Георгиевская лента»

С 7 апреля по 5 мая 2021 года для детей сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Республике Коми проводится творческий конкурс по изготовлению сувенира «Георгиевская лента», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Порядок и правила проведения конкурса содержатся в Положении. Работу вместе с заполненной заявкой необходимо направить на адрес электронной почты press-rosgvardia-komi11@yandex.ru с пометкой «Георгиевская лента».

Итоги творческого конкурса будут объявлены 7 мая 2021 года. Работы победителей и призеров будут представлены на сайте территориального управления Росгвардии и в социальных сетях.