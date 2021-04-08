Народный фронт в Коми организовал встречу кадетов школы № 2 в селе Выльгорт с ветераном МВД

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми организовали патриотический урок – встречу кадетов школы № 2 села Выльгорт с ветераном МВД и писателем Анатолием Соловьевым. Ребята узнали о том, что о сотрудниках уголовного розыска из Коми знает вся страна: документальные очерки книги Соловьева «Сыщики земли Зырянской» вошли в цикл известной телевизионной передачи «Следствие вели» о самых громких преступлениях времен СССР с автором и ведущим знаменитым киноактером Леонидом Каневским.

Патриотический урок в сельской школе приурочен ко Дню работника следственных органов МВД России и 100-летию образования МВД по Коми, которое будет отмечаться 16 июля 2021 г. Педагоги школы № 2 Выльгорта искреннее поблагодарили Соловьева и активистов ОНФ за интересную и познавательную встречу.

«Я тоже очень благодарен общественникам. Ведь патриотический урок проведен по инициативе и благодаря Народному фронту. Такие встречи с подрастающим поколением для меня праздник. Когда вижу горящие глаза кадетов – мальчишек и девчонок, со школьной скамьи мечтающих стать военными или работать в правоохранительных органах и защищать людей, понимаю, что в нашей стране есть на кого положиться в будущем», – прокомментировал Соловьев.

Кадеты школы села Выльгорт узнали на уроке об удивительных случаях раскрытия преступлений благодаря смекалке сыщиков Коми. Например, как-то был задержан подозреваемый – матерый уголовник, который отказался отвечать на вопросы. Случайно в коридоре здания, тогда еще милиции, сыщики встретили недавнего выпускника милицейского учебного заведения. Попросили поговорить с задержанным, что называется, со свежей головой. Милиционер сначала взглянул на документы и обомлел – оказалось, они с задержанным родом чуть ли не из одной деревни. Молодой сыщик подошел к подозреваемому, протянул руку и сказал, что сейчас все узнает, так как он экстрасенс. Уголовник, естественно, только усмехнулся. Но вдруг сыщик начал говорить вещи, которые, казалось, может знать только задержанный. От неожиданности это произвело на подозреваемого такое сильное впечатление, что он начал давать показания.

Узнали кадеты и о том, что сыщики Коми сыграли роль в обезвреживании маньяка, который хотел убить саму Аллу Пугачеву. Преступник отбывал наказание в колонии в Коми, а после освобождения остался в республике и начал убивать женщин. Следователи региона установили, что все потерпевшие очень похожи на знаменитую певицу. Эта информация в итоге вывела на убийцу.

Соловьев рассказал ребятам и о самом важном в работе в правоохранительных органах. Еще в начале его работы в милиции к нему подошла мама маленькой девочки, женщина обняла милиционера и сказала только одно слово – спасибо. Это слово дорогого стоит, оно трогает душу и навсегда остается в сердце, признался ветеран МВД.

«Огромный, просто неоценимый вклад в патриотическую работу ОНФ в Коми оказывают ветераны. Ведь кому как не им могут поверить мальчишки и девчонки! Народный фронт благодарен ветеранам, которые всегда откликаются на инициативы общественников, как это произошло и в данном случае – в проведении урока в школе № 2 села Выльгорт. Такую работу продолжим развивать и дальше», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ, депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова.