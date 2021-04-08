Врачи нуждаются в смягчении положения УК РФ об утере наркопрепаратов

На пленарном заседании Госдумы в первом чтении был рассмотрен законопроект Правительства РФ о смягчении статьи 228.2 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ». Статья дополняется примечанием, согласно которому уголовная ответственность не наступает, если эти средства или вещества были утрачены медиками по неосторожности и если это не причинило кому-либо вреда. Принятие этого закона должно избавить медработников от прессинга возможного уголовного преследования из-за случайных инцидентов при работе с наркотическими и психотропными препаратами, заявила эксперт ОНФ, директор АБНО «Регион заботы» Анастасия Жданова.

«Уже много лет медицинское сообщество просит исключить избыточный уголовно-правовой прессинг, применяемый к медикам в тех случаях, когда произошла утрата наркотического и психотропного лекарства, не связанная с его умышленным выведением в нелегальный оборот. Сейчас врачи, медицинские сестры, фельдшеры могут быть привлечены к уголовной ответственности за раздавленную или случайно потерянную ампулу, даже пустую», – пояснила она.

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин 8 января 2020 г. поручил внести изменения в законодательство, «предусматривающие освобождение от уголовной ответственности лиц (работников медицинских организаций), допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты». В поручении указывалось, что эти поправки в Уголовный кодекс должны были быть внесены еще в апреле прошлого года, но законопроект рассматривается в первом чтении только сейчас. Тем не менее последнее заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что «чрезмерное наказание за непредумышленные ошибки недопустимо», дает надежду на скорейшее решение проблемы, отметила Жданова.

Она подчеркнула, что сейчас любые инциденты, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ в медицинской организации, являются большим стрессом для медиков: «Например, в Московском многопрофильном центре паллиативной помощи был случай, когда из-за производственного брака в облатке одна из пяти ампул морфина лопнула. Раствор лекарственного препарата разлился внутри облатки, наружу не вытек. Но даже эта ситуация вызывает колоссальный страх медицинского работника перед возможными негативными последствиями вплоть до уголовных. Ведь медик не обеспечил сохранность наркотических средств и психотропных веществ и допустил их утрату. Поэтому мы выступаем за скорейшее принятие этого законопроекта».