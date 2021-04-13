Минтранс России поддержал инициативу Народного фронта о снижении административных барьеров для автоперевозчиков

Ограничение количества поездок для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств отменят на законодательном уровне. С таким предложением ранее выступили активисты ОНФ из Еврейской автономии. Инициативу эксперты обсудили на круглом столе в ОНФ в декабре 2020 г. Итогом встречи представителей экспертного и предпринимательского сообществ стала резолюция, которую направили в адрес Министерства транспорта РФ.

В ответном письме Минтранса говорится, что внесение изменений в законодательство предусмотрено. «Минтрансом России подготовлен проект приказа, предусматривающий реализацию вышеуказанной задачи, который в настоящее время готовится к принятию, после чего он будет направлен на государственную регистрацию в Минюст России в установленном порядке», – сообщается в документе.

Главная цель поддержанной инициативы – исключить ненужные административные барьеры. «Количество проездов в рамках одного специального разрешения ограничено десятью поездками на три месяца. Исчерпав их, автоперевозчик сталкивается с необходимостью оформления нового документа. Это лишь добавляет дополнительную бумажную волокиту. Минтранс поддержал нашу инициативу, сейчас готовятся необходимые поправки в законодательство», – сообщил эксперт регионального отделения ОНФ в ЕАО, руководитель ООО «Безопасные дороги» Денис Рыбьяков.

«Правило об ограничении количества поездок в специальном разрешении указывалось сообществом грузоперевозчиков в числе излишних. Необходимость отмены этого ограничения давно назрела, и после того как Минтранс реализует эту меру, регуляторные издержки транспортной отрасли удастся сократить», – считает президент Ассоциации «ГРУЗАВТОТРАНС» Владимир Матягин.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор группы компаний «КАМАЗ» Сергей Когогин положительно оценил действия Минтранса, который учитывает позицию общественных и профессиональных объединений в своей деятельности. «В работе ведомства прослеживается направление на снятие излишней административной нагрузки и упрощение процедур получения разрешительных документов. Отмена ограничений на количество поездок, планируемая на фоне перевода процедуры получения разрешений в электронный формат, свидетельствует о том, что механизм обратной связи общества и государства работает. Вместе с тем отдельные проблемные вопросы регулирования грузоперевозок, такие как, например, порядок измерения нагрузки на ось с учетом вида груза, еще остаются и требуют своего решения», – резюмировал Когогин.