Народный фронт запустил в соцсетях акцию #первыйвкосмосе

В День космонавтики Народный фронт приглашает пользователей социальных сетей присоединиться к поздравлениям в честь 60-летия со дня первого полета человека в космос.

В рамках акции #первыйвкосмосе на одноименном сайте ОНФ предлагает нанести тематический логотип на выбранную фотографию, поставить ее на аватарку или поделиться ею в любой соцсети. Также можно использовать хештег #первыйвкосмосе.

На сайте можно выбрать любой из четырех стикеров для нанесения: с портретом Юрия Гагарина, изображениями космического корабля «Восток-1» или первого спутника земли «Спутник-1» и знаменитой фразой первого космонавта «Поехали!».

Таким образом любой пользователь Сети сможет выразить благодарность всем причастным к космическим достижениям нашей страны.