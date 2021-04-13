Народный фронт рассмотрит вопрос увеличения отечественного производства лекарственных субстанций

Эксперты тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» решили рассмотреть на предстоящем круглом столе, посвященном проблемам лекарственного обеспечения, вопросы увеличения отечественного производства лекарственных субстанций и причины несостоявшихся аукционов по государственным закупкам лекарств. На круглый стол будут приглашены представители Минздрава и Минпромторга России.

«К сожалению, в существующих условиях рост цен на лекарства является неизбежностью, потому что, по нашей оценке, максимум 10 процентов субстанций для отечественных лекарств производятся в России. Необходимо производить свои субстанции. Если они производятся за рубежом, цены будут расти. Нужна программа Минпромторга и Минздрава по субстанциям. Сейчас рынок лекарств зависит от курса доллара», – пояснил руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

Врач Краевой клинической больницы № 1 в Краснодарском крае Галина Калиниченко добавила, что зависимость от снабжения зарубежными субстанциями может приводить к перебоям в поставках и исчезновению препаратов, как это произошло в определенные моменты пандемии. «Надо контролировать ситуацию, чтобы не пропадали жизненно важные препараты», – подчеркнула она.

Алексеев привлек внимание экспертов и к проблеме несостоявшихся аукционов по государственным закупкам лекарств: «С начала этого года не состоялось уже 25 тысяч аукционов. Это происходит из-за слишком жесткой методологии установления начальной цены, что приводит к рыночным перекосам, или из-за отсутствия препаратов на рынке. Надо выяснить, сколько в процентном отношении аукционов срываются по причинам слишком низкой цены и отсутствия лекарства». Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Свердловской области Ирина Левина отметила, что проблема несостоявшихся аукционов по закупке лекарств является серьезной проблемой, поскольку это препятствует непрерывности лечения.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль при обсуждении льготного лекарственного обеспечения и данных Минздрава России указал на проблему постоперационного амбулаторного снабжения препаратами (антикоагулянтами). Минздрав увеличил срок снабжения препаратами после кардиологических операций с полугода до года, однако этого все равно может быть недостаточно, и у не всех прооперированных пациентов имеются средства для продолжения курса лечения. В связи с этим член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин заявил о необходимости подготовки конкретных рекомендаций и стандартов по продолжительности такого лечения.