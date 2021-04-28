Акция Народного фронта «Мечтают все!» поможет исполнить заветные желания 100 детей-героев из 23 регионов страны

Народный фронт дал старт очередной акции проекта «Мечтают все!». В этот раз она приурочена ко Дню защиты детей – 1 июня. Акция поможет реализовать заветные желания детей-героев, которым, несмотря на возраст, уже есть чем гордиться. Они спасают других, запускают важные общественные проекты, побеждают тяжелые болезни.

«Благодаря акции исполняются мечты детей-героев. Тех, кто спас других при пожаре и на воде. Тех, кто придумал и реализует важные социальные и экологические проекты. Тех, кто победил болезнь или научился полноценно жить со своим особенным диагнозом. Вместе мы можем подарить свое внимание и любовь детям-героям из разных регионов страны», – подчеркнула первый заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Евгения Калачева.

Народный фронт собрал заветные желания 100 детей-героев в возрасте от 5 до 15 лет из 23 регионов. Помощниками в сборе желаний стали некоммерческие организации: АНО «Подвиги», БФ «Потерь нет», БФ «Подарок ангелу», Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья (АРДИП), Ростовская областная общественная организация семей с людьми с синдромом Дауна «Лучики добра», АНО «Ресурсный класс», БФ «Подари солнечный свет» и БФ «Подсолнух».

«Мы с радостью присоединились к акции Народного фронта «Мечтают все!» и хотим, чтобы все заветные детские желания обязательно сбылись», – поделилась директор АНО «Подвиги» Наталья Широкова. Она напомнила, что среди сильных, смелых, неравнодушных людей, которые готовы пожертвовать своими силами, временем и здоровьем ради других, есть немало детей. «Это реальные супергерои, которым не нужны суперспособности, чтобы спасти или изменить чью-то жизнь», – подчеркнула Наталья Широкова.

Сделать доброе дело может каждый. Мечты у маленьких героев вполне земные, но от этого не менее заветные.

Так, 10-летний Паша Абрамов – автор международного движения «Добрая кисть», которое поддерживает домашних животных, – мечтает о новых красках. Его ровесник, юный фермер Алик Гордюков выращивает перепелок, чтобы помогать родителям с ипотекой. Он хочет модные кроссовки. А 5-летний Миша Булгаков, который справился с диагнозом ДЦП, хочет книжки.

Девочки тоже мечтают о своих маленьких «женских» радостях. Так, 10-летняя модель с синдром Дауна Божена Гаража хочет красивое платье. 8-летняя Даша Павлова, которая спасла тонущего малыша, мечтает о Барби. А 13-летняя Арина Левкова спасла жизни 12 жильцов от поступавшего в квартиры газа. Ее мечта – получить набор косметики.

Для того чтобы стать волшебником, нужно зайти на сайт мечтаютвсе.рф и выбрать ребенка, которому хотите подарить подарок. Благодаря сотрудничеству с компанией Wildberries оплатить и доставить его до адресата можно в несколько кликов.

Напомним, проект направлен на сбор и исполнение в течение года 600 желаний подопечных НКО и социальных учреждений к тематическим праздникам: Новый год, 8 Марта, День защиты детей, День семьи любви и верности, День учителя и День Матери.

В канун Нового года было выполнено 100 желаний и 5 мечтаний пожилых людей, проживающих в домах-интернатах шести регионов.

Позже география проекта расширилась. Акция к 8 Марта помогла исполнить 100 желаний женщин, воспитывающих особенных детей, а также многодетных матерей из 15 регионов. Партнером акции выступила ГК «Росатом».