Народный фронт уточнил направления работы в связи с посланием Президента

Общероссийский народный фронт провел заседание Центрального штаба для уточнения направлений своей работы с учетом задач, обозначенных в послании Президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Выступающие согласились с необходимостью усилить работу, касающуюся социальной защищенности граждан, мер поддержки семей и материнства, правильного воспитания подрастающего поколения и защиты окружающей среды.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что послание отличалось социальной направленностью, и, несмотря на экономические потери, которая понесла страна из-за ковида, у государства нашлись большие средства для поддержки детей, матерей и семей в целом.

По словам Рошаля, много внимания в послании было уделано вопросам здравоохранения, в частности – модернизации первичного звена здравоохранения. По этой теме ОНФ провел большой круглый стол и выявил недовольство по поводу закрытия медпунктов в некоторых населенных пунктах в процессе оптимизации. Народный фронт предложил ввести мораторий на такую оптимизацию, пока для людей не будут созданы нормальные условия для оказания медицинской помощи. Послание станет очередным этапом дальнейшей деятельности ОНФ, который усилит работу по контролю за исполнением поручений Президента, резюмировал Рошаль. Центральный штаб ОНФ поздравил его с сегодняшним 88-летием.

Сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева отметила, что связка регионов, модернизации отдельных отраслей экономики и социальной сферы отражена во всех проектах, которые курирует ОНФ. Народный фронт содействует выполнению комплексной задачи повышения качества жизни, о которой заявил президент, проводя детальный анализ каждой составляющей этой задачи.

Шмелева напомнила о проекте объединения всех школьников, начиная с четвертого класса, которые смогли независимо от школы и региона участвовать в пригласительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Этому предшествовала большая экспертная работа как по подготовке заданий, так и по созданию возможностей для каждого учителя и ребенка, чтобы каждый смог проявить свои способности.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор группы компаний «КАМАЗ» Сергей Когогин обратил внимание на поставленную Президентом задачу по качественному улучшению инфраструктуры, чтобы проживание в городских агломерациях становилось комфортнее и развивался внутренний туризм. По мнению Когогина, особенностью крупных инфраструктурных проектов является их высокая стоимость и длительность кредитования, однако частный капитал готов в них участвовать, и ОНФ получает здесь обратную связь.

В Народном фронте был создан координационный совет с участием федеральных органов власти по модернизации общественного транспорта, который формирует предложения на основе тиражирования лучшего опыта в регионах. Одной из проблем модернизации общественного транспорта Когогин назвал серый рынок перевозчиков, которые утаивают выручку. Поэтому эту ситуацию надо менять в законодательном русле. ОНФ подготовит в мае доклад по этой проблеме.

Когогин напомнил о взаимодействии с Правительством РФ и Министерством экономического развития РФ по мерам поддержки малого и среднего бизнеса, которые были во многом сформированы благодаря сигналам экспертов и общественников. По данным опроса ОНФ, в результате 73% предпринимателей заявили о готовности продолжать свой бизнес, несмотря на последствия пандемии. Народный фронт продолжит участие в разработке дальнейших мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также работу над облегчением вывода российской высокотехнологичной продукции на экспортный рынок.

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров выделил в послании слова Президента о важности акции взаимопомощи #МыВместе, которая стала ответом на вызовы пандемии, а в результате укрепила все волонтерское сообщество России. Проект «Профстажировки 2.0» предлагает сейчас пройти волонтерские стажировки в общественных организациях.

Новым проектом Народного фронта в ноябре стала «Взлетная полоса», которая готовит талантливых детей-сирот к поступлению в вузы. По словам Комиссарова, только 1% таких детей добивается поступления. В проекте зарегистрировались 430 детей, ему оказывают поддержку мастерская управления «Сенеж» и многие вузы.

Президент заявил о необходимости развивать дистанционный формат предоставления государственных услуг. ОНФ, напомнил Комиссаров, постоянно занимается контролем цифровизации и проводит мониторинги состояния цифровой инфраструктуры в регионах. Кроме того, Народный фронт участвует в проекте «Цифровой диктант» совместно с РАЭК по повышению цифровой грамотности населения. В этом году в нем участвовали около 1 млн человек из всех регионов России.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки «Экология» Елена Цунаева отметила в послании поддержку ряда экологических инициатив Народного фронта. Так, была поддержана инициатива «окрашивания» экоплатежей от загрязнителей экологии, они будут направляться для решения местных экологических проблем, за которые и была получена бюджетом компенсация. Ранее ОНФ обращался с инициативой о целевом расходовании экоплатежей к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко. Кроме того, в 2019 г. ОНФ предложил ввести квотирование выбросов, загрязняющих атмосферу, в 46 российских городах с высоким или очень высоким уровнем загрязнения. Это предложение тоже прозвучало в послании.

Цунаева заострила внимание на необходимости налаживания оперативного информирования граждан о состоянии атмосферных загрязнений в реальном времени, поскольку люди не всегда способны их ощутить, но в действительности это сказывается на их самочувствии. 28 апреля в ОНФ пройдет совещание по этому вопросу.

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал о планах Движения на ближайшую перспективу. С информацией о работе тематических площадок выступил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Арсений Беленький, а о приоритетном проекте «Молодежки ОНФ» по воспитанию деятельного патриотизма среди молодежи рассказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Игорь Кастюкевич.