✳ Вести Тимана. Сосногорск | 24.03.2021

▫ Жители Верхнеижемского включились в обсуждение «Народного бюджета» на 2022 год. После собрания, посвященного проекту, Глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко пообщался с жителями Верхнеижемского в формате личного приема.

▫ Сразу две «прямых линии», объединенных близкими темами, прошли в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Сосногорску. Первым поводом стала Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Во время второй «прямой линии» на вопросы сосногорцев отвечала начальник отдела по делам несовершеннолетних Юлия Арашина.

▫ Сосногорский центр занятости помогает безработным на данный момент гражданам получить профессию, пройти переподготовку или повысить квалификацию. Их отправляют на обучение в рамках национального проекта «Демография». Содействие оказывают нескольким категориям населения.