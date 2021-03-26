✳ Вести Тимана. Сосногорск | 26.03.2021

▫ На этой неделе состоялось очередное заседание Совета района. Правда начало заседания пришлось задержать, так как нарушая и пропускной режим учреждения и Указ Главы Республики Коми о противоэпидемических ограничениях, в администрацию в буквальном смысле ворвались граждане, среди которых были не только жители Сосногорска, но и соседнего муниципалитета.

▫ В Сосногорске продолжается обсуждение проектов, предлагаемых к реализации в рамках «Народного бюджета» в 2022 году. После рассмотрения инициатив в сферах «Культура» и «Благоустройство» горожане перешли к образованию и спорту.

▫ 25 марта вместе со всей страной сосногорцы отметили День работника культуры. Чествование виновников торжества состоялось в ГДК «Горизонт».