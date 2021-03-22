✳ Вести Тимана. Сосногорск | 22.03.2021

▫ Пятница минувшей недели стала знаковой сразу для двух семей Сосногорска. Семьи Брязгиных и Богдановых были приглашены в районную администрацию на вручение свидетельств на получение социальной выплаты для решения жилищного вопроса.

▫ Работа в тандеме с Сосногорским отделением ВДПО и отделом надзорной деятельности позволила с начала года установить 37 пожарных извещателей в Нижнем Одесе, Войвоже, Верхнежемском, Керках и Сосногорске.

▫ В рамках 65-летнего юбилея города Сосногорска мы продолжаем серию интервью с интересными жителями, судьбы которых связаны с нашим городом. Сегодня речь пойдет о воспитателе детского сада № 7 г. Сосногорска Ольге Рогачевой.