✳ Вести Тимана. Сосногорск | 19.03.2021

▫ В администрации сосногорского района провели штаб по прохождению осенне-зимнего, а точнее уже и весеннего периода. Основной вопрос повестки дня – очистка дворов, крылец и кровель от снега и наледи. Накануне на планерке со структурными подразделениями Глава района также сделал упор на эту тему. Сергей Дегтяренко недоволен работой управляющих компаний.

▫ В Сосногорском районе стартовало обсуждение проектов, предлагаемых к реализации в рамках «Народного бюджета» в 2022 году. Первые собрания состоялись в Доме детского творчества, а также Доме культуры «Горизонт.

▫ 17 марта на сцене Дома детского творчества наградили победителей муниципального этапа конкурса «Учитель и воспитатель года — 2021». Соревнования прошли в феврале-марте.