В Управлении Росгвардии по Республике Коми прошла пресс-конференция с представителями СМИ

В Сыктывкаре в преддверии пятилетия со дня создания Росгвардии и 210-й годовщины образования войск правопорядка состоялась пресс-конференция начальника Управления Росгвардии по Республике Коми полковника полиции Алексея Ходорова, посвящённая итогам служебно-боевой деятельности ведомства за 2020 год и задачам, стоящим перед войсками в текущем году.

В мероприятии приняли участие начальник вневедомственной охраны полковник полиции Алексей Петренко, врио заместителя начальника территориального управления Росгвардии – начальника ЦЛРР подполковник полиции Николай Ануфриев и журналисты региональных средств массовой информации – телеканалов «Коми Гор», «Юрган», газеты «Республика», информационных агентств «Комиинформ» и «БНК».

В ходе пресс-конференции полковник полиции Алексей Ходоров сообщил, что в прошлом году на территории Республики Коми проведено более 2000 специальных мероприятий при участии подразделений СОБР и ОМОН. В ходе операций задержано 106 человек по подозрению в тяжких и особо тяжких преступлений, изъято 12 единиц оружия и 1500 единиц боеприпасов, обезврежено 2 взрывных устройства. По результатам проведенных специальных мероприятий сотрудниками спецподразделений за совершение административных правонарушений задержано более 80 человек, по подозрению в совершении преступлений задержано более 100 человек.

Руководители вневедомственной охраны и Центра лицензионно-разрешительной работы подвели итоги деятельности подразделений за прошедший год и озвучили статистику за указанный период.

В завершение мероприятия полковник полиции Алексей Ходоров отметил, что в 2021 году Управление Росгвардии по Республике Коми продолжит выполнять возложенные на него задачи.