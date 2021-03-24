ОНФ в Коми провел мастер-класс для юных участников конкурса «Лидер XXI века» в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми в рамках муниципального этапа всероссийского конкурса «Лидер XXI века» среди школьников Сыктывкара, провели для участников мастер-класс. В качестве членов конкурсной комиссии они также поздравили победителей и вручили им сувениры.

Муниципальный этап «Лидер XXI века» прошел в региональном ресурсном центре поддержки добровольчества Республики Коми в двух номинациях: «Лидер детского/молодежного общественного объединения в возрасте 14-15 лет» и «Лидер детского/молодежного общественного объединения в возрасте 16-17 лет». Победителями стали воспитанники Дворца детей и учащейся молодежи Сыктывкара сестра и брат Бобрецовы. Марьяна Бобрецова победила в номинации 14-15 лет с проектом детской журналистской редакции «Дежурка». Святослав Бобрецов победил в номинации 16-17 лет со своим общественным проектом по раздельному сбору мусора. Представители ОНФ в Коми особо отметили актуальность и значимость проекта по раздельному сбору мусора для экологии и снижения денежных платежей для граждан за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов.

Организаторы создали для юных участников конкурса познавательную и увлекательную атмосферу: они прошли различные индивидуальные испытания на логику, смекалку, творческие возможности, приняли участие в командообразующей игре. Но главное — ребята представили и защищали свои общественные проекты. Среди них — проект о том, как заинтересовать детей изучать Коми язык, или проект о том, как преодолеть склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящей к жизненным проблемам.

«Муниципальный этап конкурса «Лидер года XXI века» в Сыктывкаре проходит уже более десяти лет. Традиционно участие в нем принимают юные лидеры от 14 до 17 лет. Отличительной особенностью конкурса этого года стали импровизированные испытания в формате «Здесь и сейчас». Кроме того, экспертами конкурса этого года стали призеры и победители регионального этапа всероссийского конкурса «Лидер XXI века» разных лет. Это те люди, которые несколько лет назад были в той же роли, что и сегодняшние участники. Особое внимание эксперты уделили навыкам, которым должен обладать каждый современный лидер 21 века», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, эксперт проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Коми Елена Шилова.

В ходе мастер-класса активисты Народного фронта рассказали об опыте общественной работы помощи гражданам в период пандемии коронавирусной инфекции и обратили внимание на то, что среди школьников — участников конкурса были и те, кто помогал в работе ОНФ и волонтеров-медиков во время акции #МыВместе. Общественники отдельно поблагодарили ребят за такую поддержку, отметив, что настоящий лидер XXI века — это тот, кто не на словах, а на деле помогает людям.