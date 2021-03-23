Храм преподобного Серафима Саровского в Восточном Дегунине планируется сдать к сентябрю

В строящемся храме преподобного Серафима Саровского в Восточном Дегунине на Дубнинской улице вл. 24 выполнена внутренняя отделка стен. Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, в мае планируется выполнить работы по отделке фасадов и благоустройству территории, а также решить вопросы по монтажу внутренних инженерных систем. В целом храм на севере столицы готовится к сдаче в эксплуатацию в текущем году.

«Все общестроительные работы были завершены здесь в прошлом году, подведены инженерные коммуникации. Храм сможет вместить более 350 прихожан», — добавил Лёвкин.

В свою очередь куратор Программы, депутат Госдумы и советник Мэра Москвы Владимир Ресин отметил, что приход ведет сбор пожертвований для устройства иконостаса и внутреннего убранства. Производство и установку необходимой церковной утвари, паникадил и иконостаса должны обеспечить специалисты из церковных мастерских «Софрино».

«Викариатству ещё предстоит решить, куда переносить временный храм. Скорее всего, он переедет на одну из новых площадок Программы строительства православных храмов», — пояснил Владимир Ресин.

По его словам, силами общины здесь организованы занятия Воскресной школы для детей и взрослых. При этом, воспитанники школы не только изучают основы веры, но и занимаются английским языком, а также берут уроки игры на гитаре.

«После ввода в эксплуатацию, храм станет не только религиозным, но полноценным социальным центром, поскольку работающие здесь кружки открыты для всех маленьких москвичей. Таким образом, будет решена задача по повышению качества жизни горожан, которую ставит перед нами Мэр Москвы Сергей Собянин», — подчеркнул Сергей Лёвкин.

Вторым этапом строительства должно стать возведение приходского дома. Сейчас прихожане выбирают один из ранее реализованных проектов строительства.

Всего в Северном административном округе столицы на сегодняшний день строится три «программных» православных храма.

«По указанию Мэра Сергея Собянина территории вокруг новых храмов включены в планы благоустройства префектур административных округов. Эти территории будут использоваться не только для нужд православной церкви, но и для всех жителей. Там появляются спортивные и детские площадки, а также проводятся различные мероприятия», — пояснил Сергей Лёвкин.

Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями попечительского совета которого являются Мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вопросы контроля за сдачей в эксплуатацию храмов и храмовых комплексов рассматриваются в рамках созданной в Департаменте градостроительной политики города Москвы Рабочей комиссии с участием представителей ФХУ РПЦ, приходов храмов, органов исполнительной власти, проектных организаций и сетевых компаний. При участии Департамента с 2014 года уже введено 68 храмов и храмовых комплексов, в том числе 2 объекта с начала текущего года.