В Управлении Росгвардии по Республике Коми подвели итоги конкурса детского рисунка «Моя Росгвардия»

В преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации Управление Росгвардии по Республике Коми проводился конкурс детского рисунка «Моя Росгвардия» среди детей сотрудников и военнослужащих управления. На конкурс поступило более 30 творческих работ о деятельности подразделений Росгвардии, на которых изображена символика войск национальной гвардии, преемственность поколений, задержание злоумышленников, охрана особо важных объектов и портретные картины с изображением своих отцов – защитников.

Все работы – это взгляд ребенка на деятельность росгвардейцев, который отображает яркую реальность событий и фантазийную необычность.

По итогам конкурса первое почетное место заняла Неверова Ксения (17 лет), второе место – Федорова Полина (15 лет) и третье место присуждено Агаповой Алисе (13 лет).

Поздравляем победителей и участников творческого конкурса!