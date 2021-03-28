ОНФ в Коми призвал власти решить вопрос с безопасностью чердачных помещений многоквартирных домов

Эксперты тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми обратились в администрацию поселка Верхняя Максаковка с просьбой заблокировать свободный доступ на чердаки многоквартирных домов в населенном пункте. Общественники провели рейд по профилактике пожарной безопасности совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Коми и убедились, что во многих домах поселка чердачные помещения просто не контролируются, двери в них сломаны или не закрыты. Общественники обнаружили на чердаках использованные шприцы, а сотрудники МЧС констатировали признаки пожароопасной ситуации.

«Активисты ОНФ в Коми в ходе рейда пообщались с жителями домов. Граждане выразили серьезную обеспокоенность в том, что чердаки их домов свободны для посторонних лиц. Жители регулярно фиксируют присутствие детей и подростков на чердаках. Считаем, что такая ситуация недопустима. Сам совместный рейд проведен не просто так, а по сигналам граждан. Эксперты Народного фронта и специалисты МЧС убедились, что сигналы обоснованы», — прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми Александр Смирнов.

Активисты ОНФ отметили, что за содержание чердачных помещений в многоквартирных домах отвечают управляющие организации. В то же время местная администрация контролирует их работу, поэтому ей направлены материалы мониторинга для принятия решений.

«Рейд в поселке Верхняя Максаковка – выборочный. Но выявленные проблемы имеют общий характер для населенных пунктов Республики Коми, это отметили и сами сотрудники МЧС. Поэтому эксперты ОНФ в Коми также направили обращение в министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми с просьбой взять на контроль вопрос с надлежащей эксплуатацией чердачных помещений многоквартирных жилых домов во всех населенных пунктах Республики Коми», — пояснил Смирнов.