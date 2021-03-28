В Республике Коми сотрудники лицензионно-разрешительной работы изъяли 12 единиц охотничьего оружия

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 29 нарушений в области оборота оружия, изъято 12 единиц охотничьего оружия.

Основная часть нарушений в области оборота оружия допущена гражданами ввиду не соблюдения сроков продления разрешительных документов.

Составлено 7 административных протоколов за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций.

Рассмотрено 323 заявления об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.