Начальник Управления Росгвардии по Республике Коми поздравил личный состав с Днем войск национальной гвардии

В Управлении Росгвардии по Республике Коми состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации. Личный состав поздравил начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Алексей Ходоров.

«27 марта мы отмечаем День войск национальной гвардии Российской Федерации. В этом году эта дата стала знаменательной — исполняется 210 лет войскам правопорядка и 5 лет Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации. Личный состав подразделений Управления ежедневно демонстрирует способность обеспечивать законность и правопорядок на территории республики, защиту населения от терроризма и экстремизма, осуществлять контроль за оборотом оружия и предоставлять надежную защиту объектов и имущества. В этот праздничный день желаю всем военнослужащим, сотрудникам, ветеранам и членам их семей успехов в нелёгкой службе, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Выражаю уверенность, что вы всегда будете верными служебному долгу, присяге, своей земле и своей Родине», — поздравил личный состав Алексей Ходоров.

В ходе мероприятия военнослужащим и сотрудникам Росгвардии были вручены медали, нагрудные знаки, почетные грамоты, ценные подарки и благодарности.