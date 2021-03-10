В Сыктывкаре откроется фотовыставка «Мы живём среди вас, мы такие же, как и вы», посвященная Дню войск национальной гвардии

В преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации в конференц-зале филиала ГРДНТ им. В. Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» состоится открытие фотовыставки «Мы живём среди вас, мы такие же, как и вы».

Для организации юбилейной выставки Управление Росгвардии по Республике Коми предоставило Финно-угорскому культурному центру Российской Федерации 30 фотоснимков, на которых запечатлены яркие моменты трудовых будней и торжественных мероприятий ведомства за пять лет работы.

Фотогалерея в полной мере отображает, что сотрудники Росгвардии – обычные люди, которые, помимо основных направлений деятельности, занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, содействуют развитию кадетского движения, выступают перед телекамерами в СМИ, сдают спортивные нормативы, участвуют в благотворительных акциях, являются донорами крови. Они живут среди нас, защищают граждан и – всегда на страже порядка.

Открытие выставки состоится 16 марта в 16:00 в конференц-зале Финно-угорского культурного центра Российской Федерации (г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73). Фотовыставка будет работать до 16 апреля.