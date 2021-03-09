Роман Олега Роя «Будем как Боги» стал книгой месяца в Болгарии

Фантастический роман популярного российского писателя Олега Роя — «Будем как Боги» был избран книгой месяца на сайте болгарского литературного агентства Anthea. Примечательно то, что романы Роя пока не переведены на болгарский язык, тем не менее, книга привлекла внимание местных литераторов. По всей видимости, все благодаря теме, которую автор поднял в своем произведении, ведь сейчас она как никогда популярна и обсуждаема во всем мире, в связи с текущей пандемией. Какова роль корпораций в том, что по всему миру возникают опасные болезни, способные перерасти в эпидемию или пандемию? Какие цели преследуют ученые, создавая в рассеянных по всему миру биолабораториях, новейшие вакцины? Может быть, уже завтра мы проснемся в мире, где на улицах лежат трупы, и из дома невозможно выйти без спецодежды? Главный герой романа — талантливый организатор Гарри Фишер, собственник фармацевтической мегакорпорации, имеет все: богатство, власть, влияние. Но ему и его друзьям этого мало. Они уже озвучили свою цель – «Будем, как боги!» И на пути к этой цели они не остановятся ни перед какими жертвами, пусть даже счет смертей пойдет на миллионы.

Несмотря на то, что роман относится к жанру фантастики, уж слишком много актуальных для сегодняшнего дня тем и мыслей поднимает автор и это просто не может оставить читателей равнодушными.