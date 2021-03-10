Сборная Росгвардия Коми принимает участие в республиканском турнире по мини-футболу на снегу

В Сыктывкаре стартовал традиционный турнир по мини-футболу на снегу среди команд министерств, ведомств и администраций муниципальных образований Республики Коми. Организаторами турнира выступает Федерация футбола республики.

В соревнованиях принимает участие 10 команд, среди которых сборная Управления Росгвардии по Республике Коми. На групповом этапе участники отыграют по четыре матча, далее их ждут четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

В первый соревновательный день росгвардейцы сыграли со сборной патрульно-постовой службы, одержав победу со счетом 7:0. Спортсмены Росгвардии продемонстрировали своё мастерство владения мячом на снегу, умение играть в команде, силу и выносливость. В матче с УФНС команда Росгвардии обыграла соперников со счетом 4:1, подтвердив статус одной из сильнейших команд региона.

Желаем сборной Росгвардии дальнейших успехов и победы в турнире!