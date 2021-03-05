В Сыктывкаре начальник территориального управления Росгвардии поздравил сотрудников СОБР с 28-летием образования отряда

В Сыктывкаре прошло торжественное мероприятие, посвященное 28-й годовщине образования СОБР Управления Росгвардии по Республике Коми. Личный состав спецподразделения с памятной датой поздравили начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Алексей Ходоров, заместитель начальника управления полковник Владимир Груднак и командир СОБР полковник полиции Роман Тарасенко.

«Офицеры и бойцы специального отряда быстрого реагирования всегда отличались высочайшими боевыми и моральными качествами, настоящим патриотизмом и преданностью нелегкому делу. Благодаря профессионализму, оперативности и мужественности весь ваш личный состав пользуется уважением и доверием. Особые слова благодарности заслуживают ветераны СОБР, которые примером своей службы воспитывают и обучают молодых сотрудников и делятся с ними богатым профессиональным и жизненным опытом!», — отметил Алексей Ходоров.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей сотрудники спецподразделения были награждены почетными грамотами, ценными подарками и благодарностями.

На счету сыктывкарского СОБР несколько десятков успешно проведенных спецопераций по освобождению заложников и задержанию особо опасных преступников. Боевой путь подразделения прошел через всю Чечню и Дагестан. Находясь в составе сводных отрядов СОБР МВД России, домой не вернулись: лейтенант милиции Мищенко Олег Григорьевич, лейтенант милиции Минин Вадим Викторович, майор милиции Тунёв Андрей Александрович, лейтенант милиции Савин Евгений Иванович и старший лейтенант милиции Лукъянов Александр Николаевич. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебных обязанностей, оперуполномоченные сыктывкарского СОБР, 35 бойцов, награждены государственными наградами: орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1, 2 и 3 степени, медалями «За Отвагу» и медалями «За отличие в охране общественного порядка», а один из бойцов имеет краповый берет.