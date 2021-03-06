Начальник Управления Росгвардии по Республике Коми поздравил женщин с Международным женским днем

В преддверии Международного женского дня начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Алексей Ходоров поздравил с праздником весны представительниц прекрасной половины человечества.

Руководитель поблагодарил женщин за трудолюбие и профессионализм, который они демонстрируют в повседневной служебной деятельности. «8 Марта – это еще один повод сказать вам слова благодарности за то, что делаете нашу жизнь гармоничнее и ярче. Этот прекрасный весенний праздник является символом сердечности и доброты, любви и тепла. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, терпения и оптимизма, благополучия и чудесного праздничного настроения», — поздравил дам Алексей Ходоров.

В завершение мероприятия женщинам были вручены цветы и сладкие подарки.