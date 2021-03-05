Правительство поддержало предложение ОНФ об упрощении процедур организации детского отдыха

2 марта ОНФ обратился с официальным письмом к заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложениями по упрощению процедур организации детских туров и повышению доступности детского отдыха. В частности, эксперты ОНФ предложили отменить требования о предоставлении нотариально заверенного согласия при заселении несовершеннолетних в гостиницу при отсутствии законных представителей либо упростить данную процедуру с помощью сервисов портала «Госуслуги».

Результаты проведенного ОНФ опроса представителей туриндустрии в 40 субъектах Российской Федерации показали, что в связи со вступлением в силу данных требований наблюдается массовый отказ родителей от покупки детям туристических поездок по причине необходимости оплаты услуг нотариуса (для семей с детьми возникает дополнительная статья расхода) и личного присутствия родителя у нотариуса для оформления согласия (дополнительная организационная нагрузка в рабочее время).

Правительство поддержало предложение ОНФ и планирует в кратчайшие сроки внести изменения в соответствующие правовые акты.