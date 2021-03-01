Подведены итоги первого конкурса детского творчества «Талант онлайн»

1 марта объявлены итоги первого детского конкурса talantonline.ru. На конкурс пришло более 2500 работ из 300 городов и населенных пунктов со всей России! Конкурс творческих работ проходил онлайн с 15 декабря 2020 года по 15 февраля 2021 года по номинациям: «вокал», «живопись», «танцы», «чтец». Принять участие в Конкурсе мог любой ребенок до 14 лет, записав видео с выступлением или нарисовав картину, даже не выходя из дома.

Talantonline.ru – уникальная в России открытая и бесплатная интерактивная онлайн площадка для демонстрации детьми своих способностей и проведения конкурсов с возможностью общественного голосования, проведение интервью с участниками, онлайн мастер-классов. Цель проекта: поддержка, популяризация и развитие детского творчества, раскрытие талантов.

Автор проекта Романова Светлана отметила актуальность социального проекта: «Мы получаем множество благодарственных писем от конкурсантов за возможность продемонстрировать свои способности широкой публике онлайн и получить признание. Планируем развивать проект и привлекаем партнёров к сотрудничеству».

Так, в конкурсе принимали участия и родственники, педагоги, друзья, одноклассники, голосовавшие за участника.

Победителей конкурса определяли члены жюри — почетные деятели искусств, артисты, преподаватели по направлениям, а все конкурсанты получили Дипломы участника.

Свое напутствие участникам выразила победительница первого шоу «Голос» на «Первом канале» Дина Гарипова, пожелав удачи и достижения невероятных высот в творчестве.

Проект поддержала Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова: «Дети – наше будущее. Проекты, приобщающие к творчеству и искусству, формируют культурные и духовные ценности нового поколения Росси».

В качестве партнёров призового фонда выступили российские производители товаров для творчества «Луч», «Фантазер», трикотажной одежды «Микита», «Наше» и компания корейских товаров для здоровья Greeneverest.