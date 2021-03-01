В Сыктывкаре росгвардейцами задержано 23 человека за административные правонарушения

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми с 22 по 28 февраля задержали 23 человека за административные правонарушения. За это время на пульт централизованной охраны поступило 88 сигналов «Тревога» с охраняемых объектов и квартир, из них в 10 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций.

Во время несения службы росгвардейцы выезжали на тревожные сигналы в гипермаркеты и увеселительные заведения, где граждане совершали хищение товаров и нарушали общественный порядок.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение от дежурного пульта централизованной охраны о том, что в одном из баров по улице Коммунистическая сработала тревожная кнопка. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на указанный адрес, где к ним обратился администратор заведения и пояснил, что между двумя посетителями произошел конфликт, который перерос в драку. Оба мужчины были доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

В гипермаркете по Октябрьскому проспекту женщина 1970 года рождения совершила хищение товаров: капсул для стирки, освежителя воздуха для автомобиля, бальзама для рук, детских носков, ветчины, сыра, протеиновых батончиков и жевательных драже. Сумма причиненного ущерба составила более 2000 рублей. Противоправные действия были замечены сотрудниками службы безопасности, которые нажали на кнопку тревожной сигнализации.

По данным фактам проводится проверка.