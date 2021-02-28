Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми изъяли 7 единиц охотничьего оружия у граждан

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 16 нарушений в области оборота оружия, изъято 7 единиц охотничьего оружия.

Подавляющая часть нарушений в области оборота оружия допущена гражданами ввиду не соблюдения сроков продления разрешительных

документов. За нарушение сроков постановки оружия на учет по новому

месту жительства привлечены к ответственности двое владельцев.

Составлен один административный протокол за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций.

Рассмотрено 238 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.