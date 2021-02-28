Офицер Росгвардии принял участие в закрытии месячника спортивно-патриотической работы

В Молодежном центре Сыктывкара подвели итоги месячника спортивно-патриотической работы среди учащихся образовательных организаций. Заместитель начальника по работе с личным составом Управления Росгвардии по Коми полковник Сергей Андрющенко принял участие в церемонии закрытия месячника.

В этом году многие конкурсы прошли для участников и организаторов в онлайн – формате. Ребята принимали участие в сдаче нормативов ГТО и соревновались в военно-спортивных играх «Зарничка», «Зарница» и «Орленок». Одним из самых сложных этапов оказался «Красив в строю, силен в бою». Жюри обращало внимание на внешний вид участников, качество выполнения учащимися строевых приемов: доклад командира, воинское приветствие, выполнение команд «Становись», «Смирно», «Равняйсь», «Вольно», «Разойдись», повороты на месте, размыкание и смыкание отделения, перестроение в две шеренги, движение строевым шагом, исполнение песни и движение в ритм. Команды-участницы продемонстрировали мастерство строевого шага и умение работать слаженно в одном строю.

Полковник Сергей Андрющенко поздравил победителей и вручил им дипломы.

«Желаю вам успехов в учебе и спорте, твердости духа и стремления в овладении знаниями. Уверен, что из вас в будущем вырастут достойные защитники Родины», – отметил офицер.