На площадке ОНФ предложили ускорить создание единой базы данных неизвестных пациентов

«В больницу не дозвонишься. Дальше лотерея – дадут информацию, не дадут. Далее, даже если человек поступил в больницу, и в ней есть ориентировка, никто никогда не перезванивает и не сообщает, что разыскиваемый находятся у них. Время теряется, а это время десятки неоплачиваемых профессионалов-волонтеров теряют свои драгоценные человеко-часы. Нужна работа по стандартизации описания потерявшихся – принятыми больницами людей. Кроме того, люди пропадают и из больниц, и мы про них ничего не знаем», – перечислил ключевые проблемы поиска людей руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН» Сергей Шухрин.

В ОНФ на круглом столе обсудили нюансы создания и функционирования базы данных неизвестных пациентов. По инициативе проекта ОНФ «Поиск», лидеры «ЛизаАлерт», Центра поиска пропавших людей, активисты других поисково-спасательных отрядов рассказали представителям МВД и Минздрава, какие действия чиновников, полицейских и медиков могли бы значительно сократить огромные ресурсы, привлеченные на поиск пропавших людей.

Речь идет о пациентах, которые попали в медучреждения, но не могут сообщить о себе сведения и о погибших, чьи данные не установлены.

Представители поисково-спасательных отрядов из регионов привели примеры неоправданной траты ресурсов на поиски людей, которые в момент поиска уже находились в больницах.