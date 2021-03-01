ОНФ в Коми поздравил волонтеров республики с годовщиной акции взаимопомощи #МыВместе

«Год назад в период пандемии родилась всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе. В Коми в нее влились сотни неравнодушных граждан, некоммерческие организации, представители бизнес-сообщества. Порыв в регионе стал всеобщим. Помогли пожилым гражданам, медикам, малоимущим. В Коми пандемию удалось сдержать, сейчас она идет на спад. Конечно, главная заслуга в этом – медиков. Но и поддержка волонтеров помогла в этой общей работе. ОНФ в Коми говорит вам, друзья-волонтеры, огромное спасибо за бескорыстное служение и помощь людям. Вы делаете большое дело!», — обратилась участник акции #МыВместе, руководитель регионального исполкома ОНФ, депутат Государственного Совета Республики Коми Елена Иванова.

Активисты ОНФ в Коми отметили, что волонтеры — участники акции #МыВместе помогали и помогают во всех городах и районах республики. Большую работу провело ВОД «Волонтеры-медики» в Коми, волонтерское движение Сыктывкарского лесного института, Ресурсный центр добровольчества Республики Коми.

«Акция #МыВместе не останавливается. Призываем волонтеров продолжить помощь пожилым гражданам. Навестите тех, кому вы помогли в период пандемии. Людям будут приятно. Пенсионеры, ветераны никогда не забывают добрые дела. И, конечно, тем, кому сейчас нужна помощь, волонтеры продолжат ее оказывать. Призываю всех сказать нашим добровольцам спасибо!», — предложила Иванова.