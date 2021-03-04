«Молодежка ОНФ» встречает годовщину акции #МыВместе со своими подшефными

Поздравление словом и делом. Участники «Молодежки ОНФ» продолжают отмечать год всероссийской акции #МыВместе. Ребята встречаются со своими подшефными, а их у команды более полутора тысячи человек по всей стране. Одиноким пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям они дарят комнатные апельсиновые деревья. И, как обычно, ребята не ограничиваются поздравлениями и подарками – приезжают, чтобы помочь конкретными делами.

«Как и многие добровольческие организации, мы подключились к акции с самого начала. Но нам сразу стало понятно, что это не будет разовая доставка продуктов или лекарств. Росло число обращений о помощи, и постепенно у «Молодежки ОНФ» появились сотни, а сегодня уже и более полутора тысячи семей, которым команда помогает регулярно. Этих людей мы называем своими подшефными. В Удмуртии, например, работаем с коллективом «Бурановские бабушки», в Омске у ребят подшефное целое село Никитино, где открыли продуктовый магазин благодаря настойчивости команды. А в Татарстане ребята подружились с многодетной семьей Минуллиных, где воспитывается 15 детей. Спустя год можно сказать, что все эти люди уже не просто знакомые, подшефные, это наши друзья», – подчеркнул заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

В рамках акции #МыВместе работа «Молодежки ОНФ» продолжается не только с подшефными. Ребята помогают медикам. Студенты медвузов частично замещают медсестер городских поликлиник, в ряде регионов ребята работают в регистратурах и колл-центрах. Кроме того, «Молодежка ОНФ» развозит вакцину от COVID-19 в клиники страны с аптечных складов и доставляет бесплатные лекарства от коронавируса пациентам на домашнем лечении.