Сыктывкарские росгвардейцы поддержали российского лыжника Александра Большунова

В Сыктывкаре сотрудник Управления Росгвардии по Республике Коми прапорщик полиции Андрей К. присоединился к ведомственному всероссийскому флэшмобу «Сан Саныч, беги!» в поддержку российского лыжника Александра Большунова.

Росгвардеец совершил лыжный забег и записал пожелания в адрес именитого спортсмена. Прапорщик полиции Андрей К. с детства занимался в спортивной школе. В настоящее время он является кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам и служебному двоеборью. Андрей – активный участник соревнований не только территориального управления Росгвардии, но и чемпионатов России по лыжным гонкам и служебному двоеборью.

«Лыжи – мой любимый зимний вид спорта. Свободное время я с большим удовольствием посвящаю тренировкам, как зимой, так и летом. Именно любовь к лыжам привела меня в лыжный клуб «Винëв». Клуб дает мне дополнительную мотивацию, почти каждые выходные мы с ребятами выходим на лыжню и соревнуемся»,- поделился Андрей.