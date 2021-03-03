Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителей общественного порядка

В Сыктывкаре сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение от дежурного пульта централизованной охраны о срабатывании сигнала кнопки тревожной сигнализации на охраняемых объектах.

В первом случае молодой человек 1993 года рождения, находясь в одном из торговых центров по улице Коммунистическая, громко кричал, нецензурно выражался и размахивал руками. На замечания нарушитель не реагировал, вследствие чего охранник нажал на тревожную кнопку.

Похожий случай произошел в одной из городских гостиниц. Мужчина 1963 года рождения нарушил режим проживания. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что злоумышленник мешал постояльцам отдыхать и нецензурно выражался в их адрес.

Нарушители общественного порядка были доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.