Военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Коми приняли участие в городском конкурсе «Служу России»

В Сыктывкаре ежегодно проходит спортивно-патриотический конкурс «Служу России» с участием молодежи высших и профессиональных образовательных организаций. Традиционно сотрудники и военнослужащие территориального управления Росгвардии принимают участие в судействе этапов конкурса.

На базе Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И.А. Куратова учащиеся соревновались в прохождении военизированной эстафеты «Морской бой», смотре строя и песни, а также проверили знания по пожарной безопасности, правилам дорожного движения и оказании первой медицинской помощи. Проходя военизированную эстафету, студенты продемонстрировали практические умения в сборке и разборке автомата Калашникова, выполнении упражнений по стрельбе из пневматической винтовки по мишеням.

Капитан Михаил Чернивский осуществлял судейство эстафеты на знание воинских званий. А на этапе неполной сборки и разборки АК-74 старший сержант Димитрий Фомин оценивал временные показатели, условия и порядок выполнения норматива.

Военнослужащие территориального управления Росгвардии ежегодно принимают участие в мероприятиях, проводимых в рамках месячника спортивно-патриотической работы. В 2017 году команда военнослужащих по призыву Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации принимала участие в городском конкурсе «Служу России» и заняла призовое место.

Официальное закрытие и награждение конкурса «Служу России» пройдет в Молодежном центре 1 марта в онлайн-формате.