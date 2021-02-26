В Республике Коми состоялся чемпионат «Динамо» по рукопашному бою памяти бойца ОМОН Андрея Ложкина

В Сыктывкаре на базе Спортивной школы олимпийского резерва №2 состоялся лично-командный чемпионат регионального отделения «Динамо» по рукопашному бою памяти сотрудника ОМОН старшины милиции Андрея Васильевича Ложкина. В турнире соревновались команды регионального управления Росгвардии, Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, МВД, УФСИН, МЧС.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель начальника по работе с личным составом территориального управления Росгвардии полковник Сергей Андрющенко, командир ОМОН полковник полиции Андрей Терзи, вдова старшины милиции Андрея Ложкина – Елена Николаевна, представители регионального «Динамо» и команды-участники.

Обращаясь с приветственным словом, полковник Сергей Андрющенко отметил, что необходимо чтить подвиг стражей порядка, с честью и до конца выполнивших свой профессиональный и служебный долг. Также офицер прочитал строки из стихотворения Каролины Павловой «Разговор в Кремле» в память о герое-бойце. Почетные гости пожелали участникам турнира упорной борьбы, честной победы и удачи.

В первом туре спортсмены продемонстрировали технику приемов рукопашного боя, используемую в стандартных ситуациях, против невооруженного и вооруженного противника. Во втором туре прошли поединки по правилам рукопашного боя. Победители и призёры чемпионата выявлялись в семи весовых категориях.

В ходе ярких и динамичных поединков первое место завоевала команда УФСИН, спортсмены Управления Росгвардии по Республике Коми заняли второе место, третье место досталось сборной МВД. На торжественной церемонии закрытия чемпионата победителям и призерам были вручены кубки, медали и грамоты. Поздравляем команду Росгвардии с призовым местом! Справочно:

Андрей Васильевич родился 29 июня 1964 года в селе Объячево Прилузского района. С 1994 года служил в органах внутренних дел. Его всегда отличали скромность и оптимизм, доброта и справедливость, трудолюбие и инициатива, готовность прийти на помощь товарищу.

За шесть лет службы в отряде Андрей пять раз выезжал в зону вооруженного конфликта. За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся руководством МВД Республики Коми, командиром ОМОН. За профессиональное мастерство, проявленное при выполнении служебного долга по разоружению бандформирований и наведению конституционного порядка в Чеченской Республике в период с сентября по декабрь 1999 года, был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Командировка, в которую он отправился 7 марта 2000 года, стала для него последней.

16 марта 2000 года, сводный отряд в составе сотрудников ОМОН и СОБР возвращался колонной на авто-бронетехнике из района выполнения боевых задач в расположение пункта временной дислокации. В районе села Ялхой-Мохк Веденского района Чеченской Республики отряд попал в подготовленную боевиками засаду. Завязался бой. Андрей один из первых принял отражение нападения и открыл огонь. В результате шквального огня бандитские пули попали в Андрея Ложкина. Ранение оказалось смертельным.

За смелость и отвагу, проявленные при выполнении поставленных задач в Чеченской Республике, Андрей Васильевич Ложкин награжден орденом «Мужества» посмертно. Приказом МВД России навечно зачислен в списки личного состава.