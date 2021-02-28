ОНФ в Коми призвал органы власти активнее использовать механизм социальных контрактов в республике

Эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Коми провели мониторинг контроля доступности и эффективности механизма оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, о внедрении которого говорил Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в посланиях Федеральному собранию от 20 февраля 2019 г. и 15 января 2020 г. По итогам общественники призвали органы власти активнее использовать механизм социальных контрактов в республике.

Об итогах мониторинга в Коми эксперты ОНФ рассказали на круглом столе Народного фронта «Государственная социальная помощь и социальный контракт как механизмы повышения реальных доходов граждан и снижения уровня безработицы», прошедшем в режиме онлайн. Мониторинг был проведен и в других регионах страны.

«Форма социальных контрактов — инструмент поддержки людей, попавших в трудную ситуацию, в том числе поддержка сельских жителей. Отмечаем, что в Коми в ходе мониторинга данной сферы, Министерство труда, занятости и социальной защиты помогло в этой работе, показав свою открытость, в том числе в ведомстве не скрывали сложности в реализации механизма поддержки граждан в виде социальных контрактов. Такое взаимодействия общественности и органов власти дает возможность развивать механизм поддержки граждан в республике», — прокомментировала руководитель регионального исполкома ОНФ, депутат Государственного Совета Республики Коми Елена Иванова.

Общественники рассказали о недостатках системы в Коми. Отсутствует анализ структуры бедного населения и ситуации на рынке труда с целью эффективного применения механизмов социального контракта. Не разработаны модельные соцконтракты, позволяющие обеспечить высокий экономический эффект для граждан. Отсутствует интеграция форм социальной поддержки в виде социального контракта с ведомственными программами, направленными на стимулирование экономического потенциала граждан. Также в республике не предусмотрена возможность подачи заявления на заключение социального контракта в форме электронного документа через порталы Госуслуг или иные региональные порталы. Такие недостатки характерны не только для Коми, но и других регионов, отметила Иванова.

Но немало в республике положительных примеров. Коми по результатам мониторинга ОНФ была отмечена как один из регионов с достаточно обширным перечнем мер поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Так, в республике развивается поддержка сельских граждан в льготном приобретении твердого топлива для печного отопления. Осуществляется финансирование развития личных подсобных хозяйств и фермерства. Активно развивает бесплатная система профессионального обучения и переподготовки безработных граждан. В Коми достаточно обширная поддержка семей в получении бесплатных услуг по оздоровлению и реабилитации, получении услуг дошкольного и школьного образования. Список государственной поддержки далеко неполный, тем более в муниципалитетах есть свои положительные практики поддержки граждан, добавили общественники.

На круглом столе ОНФ было сказано, что социальный контракт эффективен с точки зрения повышения доходов семей и возможности выхода их из бедности.

«Однако прежде всего следует помнить, что это «удочка», которую государство дает в руки гражданина, а уж чтобы поймать «рыбку», то есть выйти на другой уровень жизни, он должен самостоятельно приложить к этому определенные усилия», — отметила координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

По итогам встречи Минтруду России рекомендовано доработать профильную нормативно-правовую базу и обеспечить доступность социального контракта для семей, среднедушевой доход которых не превышает двух региональных прожиточных минимумов, свести к минимуму предоставление гражданами документов на бумажном носителе, провести обучение работников социальных служб для овладения ими новыми компетенциями и навыками, а также улучшить информирование малоимущего населения о мерах поддержки через социальные контракты.