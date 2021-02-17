✳ Вести Тимана. Сосногорск | 17.02.2021

▫ 10 февраля в досуговом центре села Усть-Ухта произошло задымление в одном из подсобных помещений. Сотрудники и посетители учреждения были своевременно эвакуированы. На данный момент устанавливаются причины. По предварительным данным, произошло замыкание в щите управления системой вентиляции.

▫ С 11 февраля в Сосногорской ЦРБ началась вакцинация населения от короновирусной инфекции. Процедура проводится «Спутником V» абсолютно бесплатно.

▫ 5 дозвонившихся, больше 10 вопросов – «прямая линия» по вопросам ЖКХ, организованная Общественной приемной Главы Республики Коми, как всегда не оставила равнодушными граждан района.