✳ Вести Тимана. Сосногорск | 15.02.2021

▫ Сегодня в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Главное мероприятие, посвященное воинам-интернационалистам, традиционно состоялось в Сквере участников локальных конфликтов.

▫ 12 февраля в районной администрации состоялось внеочередное заседание Совета МР «Сосногорск». На повестке дня стоял один вопрос — выдвижение кандидатуры в Молодежный Парламент Республики Коми VI созыва.

▫ ​​​​​​​Общественная приёмная Главы Республики Коми по Сосногорскому району провела «прямую линию» по вопросам поддержки предпринимательства. На вопросы жителей района ответила руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка районной администрации Ольга Савенкова.