✳ Вести Тимана. Сосногорск | 19.02.2021

▫ На этой неделе состоялось очередное заседание Общественного совета при администрации МР «Сосногорск». Общественники рассмотрели 6 вопросов.

▫ Светлые помещения, новая мебель, навигация и указатели – детскую поликлинику Сосногорской центральной районной больницы не узнать. Преображение состоялось благодаря федеральной целевой программе «бережливая поликлиника».

▫ На этой неделе в Сосногорске стартовала патриотическая акция «Знамя Победы». Торжественное мероприятие, посвященное бессмертному подвигу советских солдат Алексея Береста, Михаила Егорова и Мелитона Кантария, состоялось в стенах Гимназии при Главе Сосногорского района.