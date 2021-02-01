✳ Вести Тимана. Сосногорск | 01.02.2021

▫ На минувшей неделе в администрации района состоялся «круглый стол» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Инициатором мероприятия стал депутат районного Совета Антон Апраксин, а причиной послужили многочисленные вопросы жителей.

▫ Воспитанники детских садов Сосногорского района поделились своими любимыми стихотворениями. Муниципальный конкурс чтецов состоялся в стенах городского Дома детского творчества и собрал юных любителей поэзии почти из всех дошкольных образовательных учреждений муниципалитета.

▫ В Сосногорске состоялось открытое Первенство по боксу, посвященное 100-летию Республики Коми. В универсальном спортивном комплексе «Метеор» встретились юноши и девушки из Сосногорска, Сыктывкара, Ухты, Корткеросского и Удорского районов, а также города Каменск-Уральский Свердловской области.