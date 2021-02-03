✳ Вести Тимана. Сосногорск | 03.02.2021

▫ В медучреждения Сосногорского района на днях поступит холодильное оборудование и ампулы с вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Уже сейчас регистратуры ведут запись пациентов на вакцинацию.

▫ Что лучше выбрать для ведения бизнеса? Как открыть расчетный счет? Куда подать жалобу в случае нарушения прав предпринимателя? На все эти и другие вопросы отвечали сотрудники МФЦ в рамках «прямой линии», организованной в Общественной приемной Главы Республики Коми по Сосногорскому району.

▫ Министерство здравоохранения Республики Коми в рамках модернизации выделило поликлинике Сосногорской ЦРБ две новых «Нивы». Это значительно ускорит доезд врачей к пациенту. Тем более, что с началом пандемии по коронавирусу количество вызовов в Сосногорской ЦРБ увеличилось в 6 раз.