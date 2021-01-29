✳ Вести Тимана. Сосногорск | 29.01.2021

▫ В Сосногорске состоялось первое в этом году заседание штаба по прохождению отопительного сезона. Главный вопрос повестки дня – многочисленные жалобы жителей муниципалитета на холод в квартирах.

▫ В этом году в Сосногорске в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены Сквер памяти жертв политических репрессий и территория вокруг Дома детского творчества. Работы рядом с ДДТ уже начались. Задача подрядчика – подготовить лесопарковую зону к дальнейшим мероприятиям.

▫ Сотрудники Госавтоинспекции города Сосногорска провели массовую проверку водителей на предмет выявления правонарушений, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения и сохранение жизни и здоровья граждан.