✳ Вести Тимана. Сосногорск | 27.01.2021

▫ Сегодня, 27 января, вся страна отмечает День воинской славы — полное освобождение советскими войсками Ленинграда от блокады. В прошлом году в нашем городе, на территории Локомотивного депо, была установлена памятная доска в честь легендарного сосногорского железнодорожника Ивана Павловича Пироженко, подвиг которого напрямую связан с прорывом блокады Ленинграда.

▫ Наши соотечественники, прошедшие блокаду Ленинграда, проживали и в Сосногорском районе. В их числе Зинаида Людинина. В прошлом году, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, юные журналисты молодежной «Студии 7» совместно с нашей программой подготовили материал, посвященный Зинаиде Николаевне.

▫ В рамках 65-летнего юбилея города Сосногорска мы продолжаем серию интервью с интересными жителями, судьбы которых связаны с нашим городом. Сегодня речь пойдет о председателе Совета ветеранов Сосногорского региона Северной железной дороги Галине Каниной.