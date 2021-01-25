✳ Вести Тимана. Сосногорск | 25.01.2021

▫ Почему «гуманный» закон дает сбои и как это исправить? Ответы на этот вопрос сегодня ищут многие. И те, кто подвергся нападениям бездомных собак, заполонивших улицы населенных пунктов, и зоозащитники, и местные власти, которые обязаны этот закон исполнять. Ситуация если и не накалена до предела, то очень близка к критической.

▫ Позитивным началом творческого сезона 2021 года в ГДК «Горизонт» стал концерт «Зимний звездопад». Без малого год и артисты, и зрители довольствовались онлайн общением. И вот: дом культуры распахнул свои двери перед сосногорцами.

▫ Открытое Первенство Сосногорского района по дзюдо собрало в физкультурно-оздоровительном комплексе спортсменов из трех районов Коми: Сосногорского, Ухтинского и Княжпогостского.