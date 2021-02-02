В Сыктывкаре росгвардейцы задержали молодого человека, который в торговом зале употребил продукты питания

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми с 25 по 31 января во время несения службы задержали 28 человек за административные правонарушения. За это время на пульт централизованной охраны поступило 79 сигналов «Тревога» с охраняемых объектов и квартир, из них в 8 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций.

Во время несения службы росгвардейцы выезжали на тревожные сигналы в гипермаркет, где граждане совершали хищение товаров.

Так, молодой человек, находясь в торговом зале магазина, стал употреблять продукты питания: колбасу, йогурт, ассорти из морепродуктов и напитки. Затем злоумышленник вышел через центральный вход, не оплатив товар. Противоправные действия были замечены сотрудниками службы безопасности, которые нажали на тревожную кнопку. Росгвардейцы, прибыв на место происшествия, задержали мужчину 1996 года рождения и доставили его в дежурную часть полиции. По данному факту проводится проверка.