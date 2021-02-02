Интервью электронного музыканта и композитора Алексея Фомина 2021

Алексей Фомин – современный российский композитор и аранжировщик. Специализируется на произведениях в стиле «нью-джаз» (также джазтроника), для которого характерно объединение джазовых элементов с другими стилями, такими как соул и фанк. Наш корреспондент Юлия Беляева взяла у музыканта эксклюзивное интервью.

-Что это вообще такое — современная музыка?

Алексей Фомин: На мой взгляд, рэп можно запросто назвать современной музыкой. Но тут нужно понимать, что не композитор определяет, не музыкант, а слушатель. Четкую границу провести невозможно. Конечно характер аранжировок и музыкальная подача меняется с годами. Поэтому я стараюсь делать свои треки современными и оригинальными.

-В чем проблема компьютерной современной музыки?

Алексей Фомин: Музыка с годами становится все более и более однородной и предсказуемой. Современная музыка содержит в себе намного меньше музыкальной информации и не особо различается между собой. Любой современный композитор, работает с определенными базовыми элементами, используя знания, приемы и средства, наработанные за многие десятки лет предшественниками. Это ведет к тому, что композитору все сложнее выработать свой индивидуальный почерк и стиль. Музыка также стала записываться на более громком уровне, для воспроизведения ее на мобильных телефонах, что является проблемой, ведь избыточная громкость в музыке уменьшает ее насыщенность, глубину и убивает эмоции.

-Каких современных звезд не забудут через 80 лет?

Алексей Фомин: Музыка меняется, в среднем, каждое десятилетие. Неизменно то, что на музыку влияет технической прогресс. Первое, что изменило музыку – изобретение синтезатора и развитие электроники. Сейчас же плагин-синтезатор может скачать любой человек и использовать в любом секвенсоре. Что уж там, сейчас даже искусственный интеллект может писать вполне сносную музыку. Мне кажется, через 80 лет останется крайне мало сегодняшних музыкантов и певцов, которых будут вспоминать без какого-либо продвижения. Но некоторых будут помнить и через 200 лет. Именно тех, чьи произведения проникают глубоко в душу и отражают события, чувства, перенося слушателя во времени.

-Пытались ли вы освоить другие профессии?

Алексей Фомин: Я всегда был предан только музыке. Но так уж вышло, на сегодняшний день, что работаю я в совсем другой сфере. Сегодняшняя моя работа не связана с музыкой.

При этом дома у меня есть полноценная студия, где я пишу музыку в свободное время.

-Как вы пишете свою музыку?

Алексей Фомин: В своей работе я использую рабочую станцию Roland, также звуковоспроизводящая аппаратура высокого класса, а на стадии записи использую компьютер. Работаю в уникальных наушниках Vali Kennerton они сделаны вручную в Санкт-Петербурге легендарным Валентином Казанжи. Их всего было выпущено не более 60 штук. Я счастливый обладатель одной пары. Валентину огромная благодарность от меня за созданный им шедевр.

-Нужно ли музыканту музыкальное образование?

Алексей Фомин: Для меня музыкальное образование это система записи, язык, терминология.

Все остальное это индивидуально. Я по своему записываю ноты, что совершенно не мешает мне в работе. Ноты можно выучить и сыграть, но научиться импровизации и проникновенной игре на инструменте, бывает намного сложнее сделать. Тут только поможет природный талант.

-Когда выйдет новый альбом? Знаем, что в сети появилась информация о новом твоем сингле.

Алексей Фомин: Лейбл «ONE Music» официально выпустил мой новый сингл «Картинки прошлого». Сингл уже появился на цифровых платформах в ноября 2020-ого года.

К сожалению в связи с финансовыми затруднениями, работа над остальными треками приостановлена на некоторое время, но в марте думаю продолжим работу над новым альбомом.