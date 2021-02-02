Круглый стол ОНФ по модернизации первичного звена здравоохранения рассмотрит ситуацию в Коми

Представители Республики Коми примут участие в круглом столе Общероссийского народного фронта по модернизации первичного звена здравоохранения. Встреча пройдет в ближайшее время в Москве. Коми участвует как регион с удаленными населенными пунктами и сложной транспортной логистикой.

На рабочем совещании тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» эксперты сообщили, что необходимо провести оценку конкретных результатов, к которым должна провести реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Мы должны спросить, какие конкретные результаты будут получены в результате этой модернизации», — отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

На круглом столе ОНФ решено обратить внимание на транспортную логистику медицинской помощи с учетом удаленности населенных пунктов и качества имеющихся дорог.

Помимо Коми в число регионов с удаленными населенными пунктами и сложной транспортной логистикой вошли Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Хабаровский край, Красноярский край и другие. Удаленные малонаселенные пункты невозможно оснащать высокотехнологичными ресурсами медицинской помощи, поэтому здесь первостепенное значение имеет транспортная логистика и довоз пациента до медицинской организации, отметили эксперты ОНФ.

В программе модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной до 2025 г., заложено приобретение 19 тыс. единиц автотранспорта; 88 тыс. единиц медицинского оборудования; капитальный ремонт, реконструкция и строительство 10 784 объектов. Финансовое обеспечение программы составит 550 млрд руб. Программа ориентирована на малые населенные пункты с населением до 50 тыс. человек.

«В Коми помимо вопросов с транспортной доступностью отдаленных населенных пунктов и дефицита кадров, остро стоит вопрос задержки строительства Фельдшерско-акушерских пунктов в сельской районах. Активисты ОНФ в Коми на различных уровнях подняли эту проблему. В правительстве Коми прошло совещание и вопрос был взят на особый контроль. Взял его на контроль и Народный фронт — общественники продолжат мониторинг строительства ФАПов в регионе», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Здравоохранение» в Коми Ольга Федулова.