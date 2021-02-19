В Сыктывкаре по инициативе ОНФ в Коми появится улица Героя Советского Союза Макара Бабикова

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на основании обращения Общероссийского народного фронта в Республике Коми принял решение увековечить память участника Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 г., Героя Советского Союза Бабикова Макара Андреевича. В решении совета говорится, что память героя будет увековечена в форме присвоения его имени одной из новых улиц города.

В рамках проекта «Улица Героя» активисты Народного фронта обратились к властям Сыктывкара с просьбой увековечить память Макара Бабикова. Поддержку в этом вопросе Народный фронт получил от ветеранов и общественников во главе с председателем городского совета ветеранов, председателем общественного совета Сыктывкара Дмитрием Карповым.

«Мы рады, что инициатива была поддержана. Макар Андреевич – наш земляк, уроженец села Усть-Цильма. Прошел всю Великую Отечественную войну. С августа 1945 года участвовал в войне с Японией. После войны много сделал для всей республики, в том числе трудился на посту заместителя председателя совета министров Коми АССР. Его память увековечена в его родном селе, но важно это сделать для всего региона – в столице республики. Память о героях, участниках войны, защитивших жизнь всего нашего поколения, нужна, чтобы будущие поколения нашей страны не забывали подвигов своих прадедов и хранили мир, свободу и независимость нашей Родины», – прокомментировала руководитель регионального исполкома ОНФ, депутат государственного совета Коми Елена Иванова.

Руководитель аппарата совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Александр Филиппов сказал, что у депутатов не возникло сомнений в необходимости увековечить память Героя Советского Союза Макара Бабикова. Как только в новостройках города появится новая улица, ей будет присвоено его имя и решение Совета Сыктывкара будет реализовано, отметил Филиппов.

По данным активистов ОНФ в Коми, улица имени Макара Бабикова появится в микрорайоне «Орбита».

Макар Андреевич родился в 1921 г., служил на Северном Военно-морском флоте. Участвовал в Великой Отечественной войне с начала и до окончания военных действий. В 1943 г., командуя взводом в разведке, уничтожил автоколонну вражеского зенитного полка, захватил пленных и обеспечил командование важными сведениями. Громил гарнизоны на берегах Баренцева моря.

В период Советско-японской войны в августе 1945 г. высаживался с десантами в порты Юки (Унги), Расин (Расон), Гэндзан (Вонсан). Командир взвода отдельного разведывательного отряда особого назначения Тихоокеанского флота, главный старшина. 13 августа 1945 г. со своими бойцами первым высадился в порту Сейсин (ныне — Чхонджин), прорвавшись в тыл противника. Десантники захватили мост, отрезав противнику пути отхода; Бабиков был ранен, но не оставил поле боя, за что позднее ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Он ушел из жизни в 2009 г.

Напомним, патриотический проект ОНФ «Улица Героя» направлен на присвоение улицам городов и районов имен Героев Советского Союза и Российской Федерации.